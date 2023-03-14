Крестьянин или аристократ? Этот тест скажет, кем бы вы были в эпоху Екатерины II

Императрица Екатерина II имеет неоднозначную репутацию - исторические факты из ее биографии тесно соседствуют с вымыслом, и разобраться, где миф, а где реальность, довольно сложно. Тем не менее историкам удалось развенчать часть слухов, которые распускали о российской правительнице. Так, например, многие злопыхатели утверждали, что Екатерина плохо говорила по-русски. На самом же деле это не так. Да, действительно, в Россию София Фредерика Августа, дочь прусского князя, приехала, владея лишь двумя языками - немецким и французским. Однако, оказавшись при дворе, она потратила много времени и сил для того, чтобы выучить русский язык. Сохранились свидетельства о том, что Екатерина во время путешествий выступала перед народом с речами на русском, при этом речь была чистой и ясной. В письменной речи самодержица порой допускала ошибки, однако, поскольку в эпоху ее правления орфографические нормы еще не устоялись и из-за отсутствия систематического образования уровень грамотности у дворянства в целом был невысок, эти помарки простительны. Об уровне владения императрицы русским языком свидетельствует тот факт, что Екатерина II сочинила несколько пьес на нем.

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