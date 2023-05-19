«Крестной дочери» Евгения Леонова 50: она даст фору тридцатилетним (фото)

Актриса Екатерина Редникова, известная по фильму «Вор», считала Евгения Леонова своим «крестным отцом». Будущая кинозвезда познакомилась с ним еще в детстве.

Мать Екатерины работала бухгалтером в Центре культуры. Однажды к ним приехал театр «Ленком» с двумя спектаклями, и в одном из них играл Евгений Леонов. Для пары небольших сцен понадобилась маленькая девочка, и Екатерина выручила постановщиков. После представления Редникова получила презент от Леонова. Он написал ей на программке пожелание счастья и подписался «Винни-Пух». Именно после этого Екатерина загорелась желанием стать актрисой.

Редниковой удалось осуществить задуманное. Она снималась не только на родине, но и в Америке. Правда, за океаном ей не удалось снискать большой популярности. «Конкуренция гигантская, ведь люди съезжаются со всего мира. Если уж считается, что у нас пробиться чрезвычайно сложно, то там... Вы даже себе не представляете каково», — приводит слова Редниковой Дзен-канал «Прикосновения».

Тем не менее 50-летняя Екатерина выглядит как голливудская суперзвезда. Она по-прежнему красива, стройна и очаровательна, ведь годы не властны над ней. Актрисе позавидуют даже 30-летние.