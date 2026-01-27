Оповещения от Киноафиши
«Крестного отца» в СССР боялись как огня, но этот фильм смотрели лишь самые «отвязные» — за такую вульгарщину реально сажали

«Крестного отца» в СССР боялись как огня, но этот фильм смотрели лишь самые «отвязные» — за такую вульгарщину реально сажали

27 января 2026 14:15
«Крестного отца» в СССР боялись как огня, но этот фильм смотрели лишь самые «отвязные» — за такую вульгарщину реально сажали

Фильм показывали подпольно за плотно зашторенными окнами.

В советское время кино было не просто развлечением — это была зона повышенного контроля. И если сегодня «Крестного отца» спокойно показывают по телевизору днем, то еще несколько десятилетий назад за его демонстрацию можно было реально сесть. Причем не в переносном смысле.

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы в СССР считался почти идеологическим врагом. Картина не просто не вышла в прокат — в 80-х ее официально внесли в «черный список» МВД как ленту, «пропагандирующую культ насилия и преступный образ жизни».

При этом за границей фильм собирал «Оскары», восторги критиков и полные залы. У нас за подпольный показ в видеосалонах можно было схлопотать реальный срок. И такие случаи действительно были: привезенные из-за границы кассеты, закрытые просмотры — все это считалось уголовной историей.

С эротикой ситуация была еще жестче. Французская «Эммануэль» вообще не имела ни малейшего шанса попасть в советский прокат. История о свободной любви автоматически делала фильм запрещенным. Те, кто рисковал показывать его нелегально, шли на большой риск.

«Крестного отца» в СССР боялись как огня, но этот фильм смотрели лишь самые «отвязные» — за такую вульгарщину реально сажали

Ирония в том, что фильм запрещали не только в СССР: в США ему присвоили жесткий рейтинг X, а во Франции прокат остановили на уровне государства. Правда, там проблема решилась быстрее и с пикантными подробностями про личную жизнь президента.

Сегодня многие из этих «запрещенных» фильмов выглядят даже спокойнее современных сериалов. Но тогда они воспринимались как угроза — морали, идеологии и спокойствию общества.

Самое интересное, что часть людей сначала отсидела за показы, а потом вышла на свободу уже в эпоху, когда те же фильмы крутили официально и без всякого осуждения. История, как водится, любит такие злые шутки.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
