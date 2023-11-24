Крепко налегал на спиртное: этот русский автор чаще других развращал молодежь

Ни за что не угадаете, о ком идет речь.

Во времена царской России существовала строгая цензура. Писатели не могли высказываться прямо на политические и социальные темы, поэтому использовали эзопов язык. А вот рассуждать о бытовых вопросах разрешали. Авторы обожали описывать пиршества. И чаще всего спиртное упоминал один классик.

Согласно статистическому исследованию, реже всего крепкие напитки описывал баснописец Иван Андреевич Крылов. Перечисление алкоголя на страницах его произведений можно встретить всего восемь раз. Тогда как Лев Николаевич Толстой упоминает многочисленные напитки аж 387 раз — именно ему в русской литературе и принадлежит рекорд.

В XIX веке никакого Минздрава, предупреждающего о вреде пагубных пристрастий, не было, поэтому молодежи было сложно не поддаться соблазнительным описаниям спиртных напитков. Чаще всего классики писали о вине.