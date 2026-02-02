Крепкий орешек ищет золото в Сибири: это не фанфик, а сценарий неснятого фильма Балабанова

Продюсер Сергей Сельянов однажды приоткрыл завесу над безумными и великими проектами Алексея Балабанова, которые так и не увидели свет. Оказывается, после оглушительного успеха «Брата» режиссёр вынашивал планы, которые могли бы перевернуть представление о российском кино.

Его главной мечтой был новый фильм с Сергеем Бодровым — фантастическая история про инопланетян, оказавшихся на Земле.

«Они периодически вдохновенно придумывали эту идею, — вспоминал Сельянов, — но, к сожалению, недопридумали. Жаль».

Не менее амбициозной была задумка экранизировать роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Но Балабанов хотел сместить акцент с самого Гарина на трагическую фигуру учёного Манцева, погибающего в поисках мифического «оливинового пояса» — гигантских запасов золота на Камчатке. Планировался не просто фантастический боевик, а глубокое философское высказывание.

Но самый поразительный проект касался кастинга. В разгар славы Брюса Уиллиса, после триумфа «Крепкого орешка», Балабанов видел его в роли американца, застрявшего в сибирской глухомани XIX века. Идея была на грани абсурда: лицо голливудской суперзвезды должно было быть полностью скрыто под бинтами — герой получал сильное обморожение.

«Я тогда спросил: «Леш, то есть мы не видим его лица, но должны наслаждаться мыслью, что под бинтами именно он?» — рассказывает Сельянов.

Увы, ни один из этих смелых замыслов так и не стал реальностью, а Крепкий орешек даже не узнал, что его мечтали снимать забинтованным где-то в сибирской тайге.