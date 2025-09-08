Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»

Меню
8 сентября 2025 07:58
Вакансии на второстепенных персонажей закрыты.

HBO и Warner Bros. продолжают работу над самым масштабным перезапуском франшизы «Гарри Поттер». Будущий сериал обещает максимально точную экранизацию книг Джоан Роулинг: на каждую часть саги будет отведен отдельный сезон.

На главных ролях — уже представленные актеры: Доминик Маклафлин сыграет Гарри, Арабелла Стэнтон — Гермиону, а Аластер Стаут достался Рон. Многие поклонники до сих пор спорят о том, кто станет новым Северусом Снейпом.

Кандидатура британского актера Паапа Эссьеду вызвала волну критики. Говорили даже, что он готов отказаться от роли, но создатели никак не комментировали слухи. Судя по тому, что кастинг постепенно закрывается, видимо, Эссьеду все же останется в проекте.

Новые лица: от Крэбба и Гойла до профессора Бинса

Теперь же студия представила очередную порцию имен. Роль гриффиндорца Дина Томаса достанется Элайдже Ошину. Друзей Малфоя — Крэбба и Гойла — сыграют Финн Стивенс и Уильям Нэш.

В преподавательском составе Хогвартса тоже появились новые фамилии: профессор Помона Стебль, глава Пуффендуя и учитель травологии, в сериале предстанет в исполнении Сирине Сабы.

Роль привидения Катберта Бинса (при жизни он был профессором по истории магии), которого поклонники знают по книгам, но так и не увидели в фильмах, доверили Ричарду Дердену.

Не обошлось и без совсем знакомых лиц — мадам Поппи Помфри теперь сыграет Брид Бреннан, известная по «Острым козырькам», а Ли Гилл, которого зрители видели в «Игре престолов» и «Джокере», воплотит гоблина Крюкохвата, сотрудника банка «Гринготтс».

Ну а вишенкой на торте стало возвращение Уорвика Дэвиса к роли профессора Флитвика. В фильмах он уже играл этого персонажа, но теперь образ обещают сделать куда ближе к книжному канону.

Похоже, Warner Bros. действительно планирует довести адаптацию до деталей, на которых экономили фильмы. Появление профессора Бинса — лишь один из примеров. Если курс сохранится, сериал может раскрыть многие сюжетные линии и персонажей, которых в кино мы так и не увидели.

Ранее мы писали: «В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
