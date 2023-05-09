Кража для русских и 9 месяцев в подполье: не поверите, что учинила «Мисс Мексика»

Присцилла Лара Гевара прославилась на весь мир, получив титул «Мисс Мексика». Успешная модель после конкурса красоты продолжила жить своей жизнью, но несколько лет назад неожиданно вновь попала в поле зрения публики.

Как оказалось, в этот раз о Ларе начали разговаривать в связи с дерзким ограблением ресторана при отеле Atrio в Испании. Злоумышленники вынесли из погреба заведения 45 бутылок общей стоимостью в 1,165 млн долларов и скрылись в неизвестном направлении.

В течение долгого времени следователи пытались разгадать тайну и им удалось выйти на напарника Лары Константина Габриэля Думитру, который уже неоднократно оказывался в поле зрения правоохранительных органов. После этого они установили личность и самой Лары и объявили обоих в международный розыск.

В течение 9 месяцев никто не догадывался о местонахождении Лары и Константина, но летом прошлого года их арестовали при попытке пересечь границу Хорватии и Черногории. С тех пор злоумышленники находятся под следствием, хотя до сих пор не начали сотрудничать со следствием. Многие уверены: молчание обусловлено заказчиками преступления. Дело в том, что в организации кражи подозревают богатых русских, которые решили заполучить бесценное вино обманом, однако эта информация, как и любые другие слухи, так и не подтвердилась.