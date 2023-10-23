Крайне постыдный намек: неудивительно, что эту сцену вырезали из «Кавказской пленницы»

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» увидела свет в 1967 году. Перед тем как попасть на экраны картина прошла весьма тернистый путь: цензоры поставили под сомнение не один эпизод ленты. И если некоторые из них были весьма безобидными, то открывающая сцена вызвала настоящий скандал.

Дело в том, что в первые секунды в кадре на фоне заборе появляется Бывалый. Он рисует на досках букву «Х», а следом за ним в кадре оказывается Балбес, которому достается «У». Последним же зрители видят Труса, но как только он собирается писать раздается свисток милиционера. И испуганный персонаж стремительно дописывает «дожественный фильм», убегая из сцены.

Дерзкий эпизод шокировал чиновников. Сцену после просмотра было решено вырезать, а сам Леонид Гайдай столкнулся со множеством трудностей из-за своей смелости.