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Крайне опасная игра: сложно поверить, что родители позволяли детям в СССР

23 октября 2023 10:45
Крайне опасная игра: сложно поверить, что родители позволяли детям в СССР

Ребята могли навредить друг другу.

Советские дети отличались своей изобретательностью и смелостью, придумывая разнообразные развлечения. И если одни из этих игр были безобидными, то другие — достаточно опасными.

Так, по всей стране были распространены так называемые «Ножички». Для них нужно было начертить ровный круг, разделенный на количество участников. И каждый по очереди бросал нож в землю в попытках отвоевать всю территорию у соперников.

Игра была не только захватывающей, но и опасной. Ножички было принято кидать из-за спины, со всей силы, с носа, не заботясь о других участниках. И если в советское время родителей не смущало, что их дети бегают по двору с холодным оружием, то сегодня это вряд ли кому-то понравится. Поэтому «Ножички» с развалом Советского Союза постепенно ушли из дворов, эту игру больше не встретить на просторах России. А современные дети выбирают уже другие развлечения.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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