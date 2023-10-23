Крайне опасная игра: сложно поверить, что родители позволяли детям в СССР

Советские дети отличались своей изобретательностью и смелостью, придумывая разнообразные развлечения. И если одни из этих игр были безобидными, то другие — достаточно опасными.

Так, по всей стране были распространены так называемые «Ножички». Для них нужно было начертить ровный круг, разделенный на количество участников. И каждый по очереди бросал нож в землю в попытках отвоевать всю территорию у соперников.

Игра была не только захватывающей, но и опасной. Ножички было принято кидать из-за спины, со всей силы, с носа, не заботясь о других участниках. И если в советское время родителей не смущало, что их дети бегают по двору с холодным оружием, то сегодня это вряд ли кому-то понравится. Поэтому «Ножички» с развалом Советского Союза постепенно ушли из дворов, эту игру больше не встретить на просторах России. А современные дети выбирают уже другие развлечения.