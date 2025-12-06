Кравиц вычеркнули из списка избранниц: Ривз нашел новую злодейку в «Бэтмене 2» - персонаж загадка, но сыграет Йоханссон

На днях стало известно: Скарлетт Йоханссон ведёт переговоры о роли в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза. И да, это уже подтверждают не только инсайдеры, но и авторитетное издание Variety.

Главный вопрос — кого она сыграет в мрачной вселенной Роберта Паттинсона? И второй, не менее важный: почему в сиквеле, судя по всему, не будет Зои Кравиц в роли Женщины-кошки?

Кто выбыл, а кто в игре

Если верить источникам, возвращения Селины Кайл не ожидается. Это довольно резкий поворот, учитывая финал первого фильма, где её отношения с Брюсом Уэйном приобрели романтический характер. Похоже, Ривз решил не тянуть эту линию, освобождая место для новой героини (или, что вероятнее, злодейки).

Именно здесь на сцену выходит Йоханссон. Инсайдеры утверждают, что её персонаж будет не просто новым любовным интересом для Брюса, но и антагонистом фильма. Это идеально ложится в заявление самого Ривза о том, что в сиквеле появится злодей, которого «ещё не показывали в кино», и он будет тесно связан с прошлым Брюса Уэйна.

Кого она может играть? Версии

Фанаты сразу же начали строить догадки. Самые популярные варианты:

Джули Мэдисон — возлюбленная Брюса Уэйна в комиксах, которая могла бы стать «троянским конём» в его жизни, оказавшись связанной с силами зла (например, с организацией «Суд сов»). Вики Вэйл — светская львица и журналистка, чей интерес к Бэтмену мог бы перерасти во что-то более личное и опасное. Доктор Меридиан (или его адаптация) — психиатр, изучающая тёмную сторону Брюса. Йоханссон вполне могла бы сыграть манипулятора антагониста, атакующего его разум.

Версии о Талии аль Гул или Плюще кажутся менее вероятными: первая требует определённой внешности и уже появлялась в кино («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»), а вторая — слишком известный и не связанный напрямую с прошлым Брюса персонаж. К тому же, Плющ также появлялась в экранизациях 90-х.

Зачем Йоханссон опять сниматься в комиксах

Для Йоханссон это шанс закрепиться в другой франшизе после ухода из Marvel, сыграв сложного, многослойного персонажа. Для Ривза — возможность ввести в свой детективный нуар-мир харизматичную красотку, которая вонзит Брюсу нож в спину.

Брюс Уэйн не супергерой, а калека: DC позарились на святое – новый «Бэтмен» выйдет уже в 2026 году, и его сюжет обрадует не всех. Также ранее мы писали, что в «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору.