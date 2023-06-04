Кравченко из «Сватов» отказалась от настоящей фамилии ради славы: вот в чем дело

Татьяна Кравченко много лет служит в театре «Ленком», но всероссийскую известность ей принес сериал «Сваты». В проекте, который так полюбился зрителям, артистка воплотила Валентину Петровну Будько.

Сегодня у актрисы есть целая армия фанатов, от которых она скрывает один весьма любопытный факт из своей биографии. Оказалось, что ради столь оглушительной славы Татьяне Эдуардовне пришлось пойти на большие жертвы.

Звезда экрана была вынуждена отказаться от собственной фамилии. Мало кто знает, что Кравченко — это всего лишь псевдоним. На самом деле в паспорте артистки значится, что она Яковлева.

Остаться под этой фамилией Кравченко не рискнула. Не хотелось ей вызывать хоть малейшие ассоциации и конкурировать с другими популярными артистами с фамилией Яковлева. Уж очень распространенной она оказалась в актерской среде.