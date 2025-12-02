Меню
«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все

2 декабря 2025 07:29
Герой Никиты Панфилова на последних секундах финала, казалось, говорил с намеком. Но как бы не так.

Финал второго сезона «Акушера» получился как минимум спорным: трагическая развязка операции, открытые сюжетные линии и неоднозначные поступки что Жаровой, что Каверина, смутили часть зрителей. Но канал НТВ ещё до выхода первой серии сезона решил, что с сериалом будет дальше. Обо всём по порядку.

Чем закончился второй сезон

Кульминацией стал неудачный исход операции: Татьяна Жарова провела кесарево сечение для Ларисы Одинцовой, однако возникшие осложнения привели к смерти пациентки. Этот эпизод стал точкой пересечения многих сюжетных линий.

Параллельно завершилось противостояние Каверина и Брагина — последний оказался в тюрьме. При этом Жарова, несмотря на свою роль в трагедии, получила шанс начать всё заново. Каверин намерен добиться пересмотра дела несправедливо осуждённой Громовой.

Особую интригу оставила линия Марины и Агеева, а также Каверина с Елагиной: все они готовятся узнать правду об отцовстве ребёнка Марины. Этот вопрос способен кардинально изменить судьбы персонажей.

Будет ли третий сезон?

Хоть Каверин в финальных сценах и произносит с намеком «Краткость – сестра таланта», НТВ продлил «Акушера» на третий сезон. Зрителей ждёт 20 серий, производством займётся компания RWS, режиссёром выступит Денис Карро. Премьера запланирована на 2026 год, сообщает TG-канал «Новости кинопроизводства».

Примечательно здесь то, что анонс третьего сезона появился в Сети еще до выхода второго (просто не все заметили). А значит, НТВ вряд ли беспокоится о том, что части зрителей долгожданное продолжение сериала с Никитой Панфиловым показалось откровенно слабым.

Фото: Кадр из сериала «Акушер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
