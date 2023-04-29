Красоту за деньги не купишь: ахнете, увидев самую богатую женщину России

Татьяна Бакальчук вместе со своим супругом в 2005 году основала компанию Wildberries. Практически сразу сервис стал популярным среди жителей России, что в итоге сделало ее самой богатой женщиной страны.

Состояние предпринимательницы, по некоторым данным, составляет больше четырех миллиардов долларов. При этом Татьяна не стремится к статусным покупкам. По ее словам, деньги она готова тратить лишь на бытовые нужды, детей и путешествия.

Аскетичный подход сказывается и на ее гардеробе. Знаменитость предпочитает масс-маркет, не стремится проводить время у косметологов и в большинстве случаев отказывается от макияжа. Мода же ее совершенно не интересует.

Из-за этого многие фанаты уверены, что по внешнему виду Бакальчук никогда нельзя сказать о ее внушительном денежном капитале. Внешне предпринимательница похожа на представительницу среднего класса, которая работает в офисе и предпочитает скромные брючные костюмы.