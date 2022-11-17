Красоту спасти не удалось: куда исчезла школьница с бездонными глазами из «Розыгрыша»

Свою режиссерскую карьеру Владимир Меньшов начал с фильма «Розыгрыш», считающегося главной подростковой драмой СССР. Многие актеры, засветившиеся в картине, стали звездами экрана, но были и такие, кто, напротив, был вынужден завершить свою едва начавшуюся карьеру.

Ко вторым относится и Галина Манухина. В проекте Меньшова она воплотила школьницу с бездонными глазами — Тому. Юная актриса влюбила в себя миллионы зрителей, которые жаждали увидеть ее в других картинах. После выхода «Розыгрыша» артистка снялась в «Портрете с дождем», а затем исчезла.

Больше на съемочной площадке Манухина не появлялась. Она занялась предпринимательской деятельностью: бывшая актриса владеет гостиницей и рестораном. О том, что покинула кинематограф, Галина не жалеет. Не будет преувеличением сказать, что знаменитость заметно изменилась и не сумела сохранить свою красоту: сегодня она уже не может похвастаться пробирающим до мурашек взглядом.