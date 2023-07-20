Красоту растерял: Костя Луков из «Спортлото-82» появился в пугающем виде

Одна из поздних работ Леонида Гайдая «Спортлото-82» стала для многих молодых актеров отличным стартом в мир кино. В этой компании оказался Альгис Арлаускас, сыгравший шофера Костю Лукова.

С момента выхода картины прошло больше 40 лет. Неудивительно, что за это время Арлаускас сильно изменился. Увы, возраст не придал артисту ни шарма, ни лоска, ни благородности. В свои 65 лет Альгис Иозасович выглядит откровенно плохо, будто ему все 80: артист обзавелся лысиной и многочисленными морщинами. К огромному сожалению его поклонниц, актер растерял всю красоту, и теперь его невозможно узнать.

Работа в «Спортлото-82» не была дебютом в карьере Альгиса Иозасовича. Ранее он снялся в картинах «Берегите женщин» и «Юнга Северного флота». Но именно участие в гайдаевской ленте принесло актеру огромную популярность и востребованность.

После развала СССР Арлаускас занялся написанием сценариев и режиссурой. В кино звезда «Спортлото-82» появляется крайне редко.