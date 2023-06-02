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Красоту по наследству не передать: какими выросли дети стюардессы Тамары из «Экипажа»

2 июня 2023 17:45
Красоту по наследству не передать: какими выросли дети стюардессы Тамары из «Экипажа»

Будто не ее кровные родственники.

Александра Яковлева запомнилась советским зрителям своей броской красотой и неприкрытой сексуальностью. В остросюжетном фильме «Экипаж» раскованная актриса предстала в неглиже, чем шокировала публику. От сногсшибательной Яковлевой стали сходить с ума все мужчины СССР.

К разочарованию поклонников, Александра Евгеньевна не передала свою эффектную внешность детям. У актрисы осталось двое детей, сын Кондратий и дочь Елизавета. Наследники Яковлевой почти не похожи на свою красавицу-мать: у них бледные неприметные лица и незапоминающиеся черты.

Кондратий и Елизавета появились в первом браке актрисы с Валерием Кухарешиным. Примечательно, что сын взял фамилию матери. Сегодня у наследников Яковлевой уже свои семьи. У Елизаветы трое отпрысков, а у Кондратия одна дочь. По слухам, она очень похожа на свою известную бабушку.

Александра Яковлева скончалась в 64 года после борьбы с онкологией. Актрисе не помогли ни операция, ни дорогостоящее лечение.

Красоту по наследству не передать: какими выросли дети стюардессы Тамары из «Экипажа»
Фото: Кадр из фильма «Экипаж» (1979), соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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