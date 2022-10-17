Красоту не вернуть: внешность Мадонны шокировала даже хирургов

Мадонну давно окрестили королевой эпатажа. Певица всегда удивляла поклонников не только своим творчеством, но и внешним видом. В последнее время это удивление трудно назвать приятным.

Фанаты королевы поп-музыки все активнее говорят о том, что с годами та изменилась не в лучшую сторону. Всему виной, по мнению подавляющего большинства, не столько возраст звезды, сколько ее пагубное увлечение пластической хирургией. Из-за многочисленных операций артистка, как отмечают в Сети, стала похожа на гуманоида.

Между тем известный пластический хирург Рамтин Кассир, глядя на исполнительницу, вынес неутешительный вердикт. Шокированный внешностью знаменитости специалист выразил полную уверенность в том, что ее былую красоту уже не вернуть. По его словам, Мадонна сделала ринопластику, подтяжку бровей, шеи и лица. Кроме того, по уверению эксперта, звезда не раз прибегала к уколам красоты, что и привело к столь плачевному результату.