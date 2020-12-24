«Красоту не спрячешь»: Анна Снаткина в открытом платье без бра привела соцсети в восторг

Актриса театра и кино Анна Снаткина поделилась в своем Instagram-аккаунте пикантным снимком. На фотографии знаменитость позирует в черном строгом платье с высоким воротом, но полностью открытой спиной. Снаткина уверенно смотрит вдаль за камеру, ее волосы аккуратно собраны на затылке, а в ушах виднеются изящные серьги с драгоценными камнями.

В подписи к элегантному образу знаменитость цитирует Зигмунда Фрейда и рассуждает на философские вопросы, а также отмечает автора снимка Павла Шелковникова.

«Сегодня наткнулась на высказывание Зигмунда Фрейда. И звучит оно так: „Единственный человек, с которым Вы должны сравнивать себя, это Вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого Вы должны быть, это тот, кто Вы есть сейчас“. На мой взгляд, очень точно подмечено великим дядюшкой Фрейдом...», — пишет Снаткина.

Поклонники оценили снимок актрисы. Они заявляют в комментариях, что образ невероятно сильно подходит артистке и подчеркивает ее творческую натуру, а пикантные детали не выглядят пошло.

«Красоту не спрячешь, удивительная фотография», — пишут фанаты.

Также подписчики обратили внимание на женственность Снаткиной и ее актерский талант, который заметен даже на фотографиях. По мнению фанатов, актриса могла бы стать прекрасной фотомоделью.