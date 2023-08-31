Красотой в мать: как выглядят тайные дочери покойной Глаголевой (фото)

Вера Глаголева при жизни успела построить не только блестящую карьеру, но и воспитать трех красавиц-дочерей. В первом браке с режиссером Родионом Нахапетовым у нее появились на свет наследницы Анна и Мария.

От второго мужа Кирилла Шубского актриса родила младшую дочку Анастасию. К ней было приковано всеобщее внимание: сначала как к активной пользовательнице соцсетей, а теперь в качестве супруги знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.

А вот старшие сестры Анастасии предпочитали держаться в тени. Анна Нахапетова хоть и снялась в нескольких художественных лентах, но все же предпочла балет. А Мария и вовсе увлеклась компьютерной графикой.

На днях Анастасия Овечкина отметила пятилетие старшего сына Сергея. Ее сестры не смогли пропустить день рождения племянника. На общих снимках все три красавицы-брюнетки как на подбор позировали перед камерами. Отвести от них глаз было невозможно. А пользователи Сети пришли к выводу, что обаяние и утонченность они унаследовали от матери.