Красотой пошел в мать: 30-летний сын Гузеевой заставил россиянок ахнуть
Он не любит свет софитов.
У Ларисы Гузеевой двое детей. О ее 22-летней дочери Ольге, то и дело попадающей в передряги, слышали многие. А вот старший сын, 30-летний Георгий Толордава, не любит светскую шумиху.
У Георгия было непростое детство. Мать все время работала и очень строго обращалась со своим наследником. Правда, молодой человек не держит зла на звездную родительницу и даже сделала тату в ее честь с надписью «Лара». Георгий Толордава не захотел быть актером и предпочел сферу рекламы.
Молодой человек вырос настоящим восточным красавцем – и поклонники Гузеевы восхитились внешностью парня под одним из редких совместных снимков с мамой.
«Какие вы замечательные! И сын красавец – в маму!», «Думала, новый муж. А это сын! Лариса, вы очень молодо выглядите», – писали в комментариях.
Но к огорчению дам, Георгий вот уже несколько лет женат на девушке по имени Анна.