Красотой пошел в мать: 30-летний сын Гузеевой заставил россиянок ахнуть

У Ларисы Гузеевой двое детей. О ее 22-летней дочери Ольге, то и дело попадающей в передряги, слышали многие. А вот старший сын, 30-летний Георгий Толордава, не любит светскую шумиху.

У Георгия было непростое детство. Мать все время работала и очень строго обращалась со своим наследником. Правда, молодой человек не держит зла на звездную родительницу и даже сделала тату в ее честь с надписью «Лара». Георгий Толордава не захотел быть актером и предпочел сферу рекламы.

Молодой человек вырос настоящим восточным красавцем – и поклонники Гузеевы восхитились внешностью парня под одним из редких совместных снимков с мамой.

«Какие вы замечательные! И сын красавец – в маму!», «Думала, новый муж. А это сын! Лариса, вы очень молодо выглядите», – писали в комментариях.

Но к огорчению дам, Георгий вот уже несколько лет женат на девушке по имени Анна.