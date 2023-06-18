Красотой не блещет: пикантные фото леди Дианы разлетелись по Сети

Принцесса Диана сводила с ума миллионы мужчин. Кому-то это покажется странным, ведь невестка Елизаветы II никогда не отличалась эталонной красотой: длинный нос, тонкие волосы, непримечательные черты. Мало того, у принцессы была немодельная фигура. Сегодня откровенные снимки леди Ди вовсю гуляют по Интернету и шокируют публику.

У матери Уильяма и Гарри была крупная несуразная фигура. Рост Дианы составлял 178 сантиметров. Широкие плечи принцессы были как у пловчихи, о чем говорила она сама. Кроме того, у Ди был целлюлит на бедрах и выпирающий округлый живот. Также она постоянно сутулилась, тем самым подчеркивая несовершенства своей фигуры.

Сегодня многим непонятно, почему принцесса пользовалась таким бешеным успехом у мужчин. В наши дни Диана вряд ли стала бы похитительницей их сердец и не слыла бы соблазнительницей.

Однако стоит отметить, что пик славы принцессы пришелся на 80-е, когда в моде были наряды с широкими плечами. Так что этот «изъян» Дианы пришелся как раз вовремя. Но модная тенденция скрыла лишь один из множества недостатков принцессы.