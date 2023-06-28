Красотой известной ведущей сейчас восхищаются миллионы, а раньше она была гадким утенком: эти фото вас поразят

Регина Тодоренко неоднократно была признана одной из самых красивых отечественных ведущих. Миллионы поклонников не скупятся на комплименты в адрес знаменитости, а молодые фанатки не скрывают, что мечтали быть похожей на нее. Но, как оказалось, в начале карьеры избранница Влада Топалова выглядела совершенно иначе.

Так, в своем блоге Тодоренко поделилась серией архивных кадров. Снимки сделаны еще в юности знаменитости, когда она только начинала творческий путь. И даже сама ведущая не скрывает, что не узнает себя на фотографиях.

«Без слез на это чудо не взглянуть»,

— смеется Тодоренко.

Как отмечает звезда «Орла и решки», в то время она не умела краситься, а никто из близких не давал ей советы по стилю. В итоге ее эксперименты не всегда заканчивались успехом, а исправить свой стиль ей удалось только спустя годы.