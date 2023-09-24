Красотой этой советской развратницы восхищались все в Индии: в 78 лет все еще сердцеедка

Ксения Рябинкина стала звездой не только в СССР, но и в Индии. Советская артистка смогла покорить Болливуд, совершив там настоящую революцию.

Дело в том, что в 60-х Рябинкина получила предложение от легенды индийского экрана Раджа Капура сняться с ней в одном фильме. Артист был очарован талантом и красотой коллеги, поэтому пригласил ее в Болливуд. И, пройдя всевозможные собеседования, Ксения попала за границу.

Артистка прославилась в новой стране не только как иностранка, играющая с местной звездой. Она стала первой актрисой в истории Болливуда, которая в кадре поцеловала своего партнера. Поведение Рябинкиной шокировало местную публику. В считанные дни она стала настоящей звездой: с ней выпускали плакаты, календари, а поклонники отправляли ей сотни писем в СССР.

Но успех за границей не помог артистке на родине. На несколько лет она стала невыездной и даже не могла посмотреть свой фильм «Мое имя Клоун». Она продолжила сниматься в кино и участвовать в постановках Большого театра.

Сегодня артистка продолжает свою карьеру. В 2018 году вышла картина «Нуреев. Белый ворон», где она исполнила одну из ролей. Свободное же время артистка посвящает своим родным, воспитывая внуков. И, как отмечают фанаты, годы совершенно не сказываются на внешности 78-летней знаменитости. Рябинкина до сих пор отличается красотой и выглядит значительно моложе своих лет.