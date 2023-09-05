Красотой этой актрисы восхищались в СССР и на Западе: годы изменили до неузнаваемости

В 1958 году военная драма «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Актеры, исполнившие главные роли, в одночасье стали мировыми звездами, а в Татьяну Самойлову влюбились миллионы мужчин.

Утонченную красоту молодой артистки оценили и на Западе, и в Советском Союзе. Неудивительно, что именно ей в 1967 году выпала честь сыграть Анну Каренину в экранизации знаменитого романа Льва Николаевича Толстого.

Но годы шли. Во второй половине 70-х Самойлова пропала с экранов: актриса сосредоточилась на работе в театре. В отличие от многих коллег, звезда не гналась за вечной молодостью, предпочитая стареть естественно. В последние годы на лице некогда прекрасной Татьяны Самойловой едва угадывались следы былой красоты. Знаменитость тяжело болела и в 2014 году скончалась в Москве от ишемической болезни сердца.