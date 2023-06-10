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Красотку изгнали из СССР за «аморальность»: она неплохо устроилась за границей

10 июня 2023 15:00
Красотку изгнали из СССР за «аморальность»: она неплохо устроилась за границей

Она построила свою карьеру с нуля.

Одной отличительной особенностью культовых советских фильмов стали песни, которые и по сей день любимы миллионами людей. Однако немногие актеры могли похвастаться сильными вокальными данными, поэтому создатели прибегали к помощи профессиональных певцов. И даже в комедиях Гайдая зрители слышали голос популярных вокалистов.

К примеру, такие культовые хиты, как «Песенка о медведях» и «Помоги мне», исполнила Аида Ведищева. Примечательно, что имя талантливой красавицы не появилось в титрах ни в первом, ни во втором фильме. Однако это не помешало чиновникам обвинить ее в аморальности, а чуть позже и внести в черный список.

Певицу буквально изгнали из страны, и она была вынуждена эмигрировать в США.

Там Ведищева смогла построить свою карьеру с нуля и вновь стала звездой. Она выступала на Бродвее и гастролировала по всем Штатам. Исполнительница вышла замуж за бизнесмена и сегодня вполне довольна своей жизнью.

Красотку изгнали из СССР за «аморальность»: она неплохо устроилась за границей
Фото: Globallookpress.com, кадр из видео Аида Ведищева "Все в мире, как вчера" (1973)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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