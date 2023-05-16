Красоткой не назовешь: дочь Борщевой из Comedy Woman унаследовала необычную внешность матери

Елена Борщева прошла через многие трудности, прежде чем стала мамой во второй раз. Артистке и ее супругу, бодибилдеру Валерию Юшкевичу, пришлось обращаться за помощью медиков — супруги сделали ЭКО.

Процедура не сразу дала результат — все получилось лишь с четвертой попытки. В апреле 2015 года на свет появилась девочка, которую счастливые родители назвали Умой. Артистка не скрывает свою наследницу от посторонних глаз, что стало причиной разных пересудов.

Борщева многим известна как актриса из шоу Comedy Woman. Одного ее появления на экране было достаточно, чтобы вызвать у зрителей улыбку. У знаменитости слишком необычная внешность, чтобы кто-то мог остаться к ней равнодушным. Младшая дочь Борщевой унаследовала ее гены.

Звезда публикует фото малышки в социальных сетях. По мнению фанатов, красоткой ее не назовешь. В то же время многие уверены, что с возрастом дочь артистки непременно превратится из гадкого утенка в прекрасного лебедя и добьется успеха на отечественном ТВ.