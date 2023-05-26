«Красоткой» должна была стать другая: она вам точно не понравится (фото)

Мелодраму «Красотка» до сих пор обожают во всем мире. Неугасающая популярность фильма связана с удачным кастингом: Джулия Робертс и Ричард Гир идеально вписались в эту историю. Однако роль «ночной бабочки» Вивьен сначала предложили более известной на тот момент актрисе.

«Красоткой» должна была стать Дэрил Ханна. Зрителям актриса знакома по дилогии «Убить Билла», где она сыграла одноглазую Элли Драйвер. В конце 80-х Ханна была довольно популярна: она успела сняться в картинах «Уолл-стрит», «Сумасшедшие люди», «Бегущий по лезвию».

Создатели «Красотки» предложили звезде роль Вивьен, но получили отказ. Неизвестно, что именно не устроило Дэрил в этом сценарии. Возможно, она не разглядела оригинальность сюжета и необычность героини. К ее огромному разочарованию, фильм стал суперуспешным, а обаятельная Робертс получила статус мирового секс-символа.

Сегодня поклонники фильма рады, что роль досталась Джулии, а не Дэрил. У Ханны слишком брутальное лицо и крупная фигура для этого кинообраза. Ее Вивьен получилась бы мужеподобной, а лента точно не снискала бы успеха.