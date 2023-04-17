Красотке-жене не соперница: где живет и как выглядит бывшая Олега Газманова (фото)

Олег Газманов больше 20 лет живет под одной крышей с Мариной Муравьевой. Возлюбленные так эффектно и гармонично смотрятся вместе, поэтому многие давно забыли, что этот брак для артиста не первый.

В далеком 1975-м он женился на студентке химического факультета Ирине. Через шесть лет у пары случилось пополнение: на свет появился сын Родион. Еще спустя два года семейство перебралось из Калининграда в Москву, благодаря чему Газманов и смог построить успешную карьеру.

Артист был счастлив с женой, но все изменила одна встреча. В 40 лет певец познакомился с 18-летней Муравьевой и потерял голову. Чтобы быть вместе с молодой возлюбленной, исполнитель решил развестись.

Оставив семью, музыкант не скупился на алименты. Ирина тяжело переживала разрыв, но со временем смирилась с выбором теперь уже бывшего мужа. Впоследствии Газманова вернулась в Калининград. Сегодня она не стремится к публичности — большую часть времени проводит в загородном особняке, а от интервью отказывается.

Свой микроблог в социальных сетях экс-супруга Газманова держит закрытым, однако ее сын показал интернет-пользователям совместную фотографию с родительницей. Тогда многие отметили, что Ирина и в подметки не годится Марине Муравьевой, красота которой кого угодно лишит дара речи.