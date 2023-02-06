Красотке завидовали все: ахнете, увидев «возлюбленную» Билана спустя 17 лет (фото)

Когда Оксана Лаврентьева снялась в клипе Димы Билана на песню «Невозможное возможно», фанатки музыканта едва не лопнули от ревности и злости. Знаменитости изобразили любовь с первого взгляда и, стоит признать, сделали это довольно правдоподобно.

С тех пор прошло вот уже 17 лет, и многим интересно узнать, как же сложилась жизнь «возлюбленной» популярного исполнителя. Злопыхателей ждет горькое разочарование: красотка, которой завидовали все, по-прежнему прекрасна.

В 2018 году она вышла замуж за Александра Цыпкина — свадьба стала громким событием для российского шоу-бизнеса. Карьера Лаврентьевой также сложилась весьма успешно: она является владелицей компании «Русмода», основала свой бренд OLOLOL. К тому же с недавних пор предпринимательница продвигает в массы идеи о том, что после 40 лет сексуальная жизнь у женщин только начинается.

Об этом Лаврентьева рассуждает в соцсетях, где часто радует интернет-пользователей своими фотографиями. Поклонники отмечают, что даже без макияжа 44-летняя бизнесвумен выглядит великолепно и может похвастаться сияющей кожей без единой морщинки.