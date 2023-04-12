«Красотке» в подметки не годится: фанаты не могут смириться с браком Ричарда Гира

Ричард Гир не раз становился экранным возлюбленным Джулии Робертс. Самая яркая картина с участием коллег по цеху — «Красотка». После ее премьеры поклонники замерли в ожидании свадьбы знаменитостей.

Однако их мечты так и не сбылись. Никакого романа между Гиром и Робертс никогда не было. Все, что их связывало, — это лишь работа на одной съемочной площадке и тесная дружба.

Вот уже пять лет актер счастлив в браке со своей третьей женой, журналисткой Алехандрой Сильва. У пары подрастает двое сыновей, но фанаты все еще не могут смириться с выбором звезды экрана.

Многие не устают твердить, что Сильва и в подметки не годится рыжеволосой «красотке». Поклонники ссылаются не только на то, что 40-летняя супруга артиста не может похвастаться столь же великолепной внешностью, что и Робертс. Фанаты не перестают писать в Сети, что у Гира была особая химия с партнершей по фильму «Сбежавшая невеста», а в его отношениях с женой такого нет и в помине.