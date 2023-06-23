Красотке из «тех самых» сцен «Калигулы» не позавидуешь: вот что с ней стало

Экстремально откровенная для 70-х картина «Калигула» повергла в свое время в шок весь мир. Причиной тому стала жесткая «клубничка» с участием американской актрисы Аннеки Ди Лоренцо.

Звезду откровенных сцен на самом деле звали Марджори Ли Торесон. Она выросла в неблагополучной семье и рано узнала, что такое бедность. В юности она подрабатывала официанткой, танцовщицей и секретарем. Также у Аннеки были плохие отношения с законом. Она попадала в тюрьму после угона автомобиля, за изготовление фальшивых чеков и за незаконное хранение оружия.

Немного остепенившись, Аннека стала строить карьеру модели. Она снималась для мужских журналов и решила попробовать свои силы в кино. Так Ди Лоренцо оказалась на съемках картин «Калигула» и «Мессалина, Мессалина!». Забавно, что в обоих фильмах актриса сыграла одну и ту же героиню — развратную и жестокую римскую императрицу Валерию Мессалину.

Карьерный старт Аннеки был многообещающим. Однако с кино у нее не срослось из-за скандалов. Ди Лоренцо стала инструктором по йоге, вышла замуж и родила дочь. Но этот брак развалился, как и бизнес Аннеки.

Звезды «Калигулы» не стало в 58 лет. Тело Аннеки нашли на пляже — актриса утонула при загадочных обстоятельствах. Последние годы жизни она страдала от тревог и депрессий.