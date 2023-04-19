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Киноафиша Статьи Красотке-дочери Аркадия Райкина 85 лет: где она живет и как выглядит (фото)

Красотке-дочери Аркадия Райкина 85 лет: где она живет и как выглядит (фото)

19 апреля 2023 09:30
Красотке-дочери Аркадия Райкина 85 лет: где она живет и как выглядит (фото)

Могла бы достичь невероятных успехов.

Легендарный советский актер Аркадий Райкин ушел из жизни в 1987 году. У него осталось двое детей — сын и дочь. Константин Райкин пошел по стопам отца и тоже стал артистом, а вот о Екатерине Райкиной известно намного меньше.

Наследница сатирика начала свою актерскую карьеру в 12 лет. Она сыграла в театральной постановке и сразу же влюбилась в это ремесло. Екатерина Аркадьевна окончила «Щуку», после чего служила в Вахтанговском театре. Райкина чаще блистала на сцене, чем в кино. А ведь с ее внешними данными и именитой фамилией она могла рассчитывать на всесоюзный успех. У Екатерины Аркадьевны были роскошные черные волосы, большие выразительные глаза и аккуратные черты лица. Ее можно увидеть в картинах «...И снова май!», «Клуб женщин» и «Благочестивая Марта».

Красотке-дочери Аркадия Райкина 85 лет: где она живет и как выглядит (фото)

Но после смерти отца карьера Райкиной пошла на спад. 85-летняя наследница великого актера уже давно на пенсии и не выходит на сцену с конца нулевых. Сегодня она живет в России в своей квартире и часто видится с сыном Алексеем и внучкой Елизаветой. Кстати, своего единственного ребенка Екатерина Аркадьевна родила от народного артиста Юрия Яковлева.

Сегодня в Райкиной не узнать ту красавицу, которой она была в юности. Актриса превратилась в обычную бабушку, но, судя по ее виду, она полна сил и энергии.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «... И снова май!», 1968, кадр из программы
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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