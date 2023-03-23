Красотка, всем на зависть: перед этой россиянкой не устоял даже муж Елизаветы II

Для многих королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп были и остаются примером для подражания. Супруги, как и полагается, жили долго и счастливо, пока смерть не разлучила их. Тем не менее есть основания говорить о том, что эта история любви была не так уж красива.

На протяжении многих лет ходят слухи о связи Филиппа с красоткой из России. Многие уверены, что у мужа королевы была интрижка с великой русской балериной Галиной Улановой. В 1956 году она приехала с гастролями на Туманный Альбион. Постановку с ее участием посетили и монаршие особы.

Почему публика заговорила о том, что избранник королевы не смог устоять перед танцовщицей, доподлинно не известно. Тем не менее эта тема то и дело всплывает в медийном пространстве. Впрочем, большинство британцев предпочитают не верить, что принц Филипп решился на измену, еще и чуть ли не на глазах супруги.