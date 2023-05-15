Красотка ушла от обреченного мужа к юному красавчику: жизнь ей жестоко отомстила

Советские актеры часто воплощали на экране стойкость и безэмоциональность. Но это не значит, что за кулисами не кипели бурные страсти.

Личная жизнь актрисы Кюнны Игнатовой, известной по фильму «Ляна», достойна экранизации. На съемках картины «Долгий путь» она познакомилась с артистом Владимиром Белокуровым. Харизматичный актер был старше Игнатовой на 30 лет, но это не помешало им начать отношения. Вскоре звезды советского кино поженились.

Однако счастье влюбленных длилось недолго. Белокуров тяжело заболел, и врачи поставили актеру неутешительный диагноз — он был обречен. Кюнна Николаевна не стала ухаживать за немощным мужем и ушла от него к другому. Новым избранником Игнатовой стал актер Александр Дик, который был моложе на 14 лет. Он известен по фильмам «Опасный поворот», «Отец Сергий» и по другим лентам.

Партнер Кюнны Николаевны оказался непростым человеком. Дик то и дело ругался с актрисой, но она все равно оставалась с ним. История их отношений закончилась трагично.

В 53 года Игнатова внезапно скончалась. До сих пор неизвестно, в чем причина ее гибели. Кто-то уверен, что к этому причастен Дик, однако это не доказано. Другие же считают, что ее внезапная кончина — расплата за предательство смертельно больного мужа.