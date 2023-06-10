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Красотка украла мужчину и роль: не поверите, на кого затаила злобу Гузеева

10 июня 2023 18:30
Красотка украла мужчину и роль: не поверите, на кого затаила злобу Гузеева

Скандальная ведущая нажила себе врага.

Лариса Гузеева всегда славилась своим тяжелым и вспыльчивым характером. Неудивительно, что у звезды «Жестокого романса» немало врагов среди коллег.

Так, Лариса Андреевна уже давно в плохих отношениях с Еленой Яковлевой. Все началось с того, что артистка «украла» у Гузеевой главную роль в «Интердевочке». Изначально режиссер Петр Тодоровский видел в образе «ночной бабочки» Татьяну Догилеву, но она провалила пробы. Лариса Андреевна тоже была одной из претенденток. Однако Тодоровский знал о ее тяжелом характере и сказал ей «нет». Так роль отошла к красавице Яковлевой.

С тех самых пор обе артистки избегали друг друга. Ситуацию усугубил сериал «Каменская», где партнером Елены Алексеевны стал Дмитрий Нагиев. Ходили слухи, что между актерами начался роман. Гузеева возненавидела Яковлеву еще сильнее, ведь когда-то у ведущей были бурные отношения с шоуменом. К этому моменту они уже давно расстались, но это не уберегло Ларису Андреевну от дикой ревности.

Красотка украла мужчину и роль: не поверите, на кого затаила злобу Гузеева
Фото: кадр из фильма «Каменская» (1999-2000), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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