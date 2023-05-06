Красотка с ребенком на руках: в кого «за кадром» влюбился Филька из «Дикой собаки динго»

Иногда актеры так сильно вживаются в роль, что проникаются чувствами своего персонажа. И особенно непросто бывает юным артистам, которые еще не научились разделять работу и реальную жизнь.

В такой ситуации не повезло оказаться и Таласу Умурзакову. Во время съемок драмы «Дикая собака динго», где он играл Фильку, ему в сердце запала красавица Галина Польских. Она была на пять лет старше обаятельного брюнета. К тому же у замужней девушки уже был ребенок.

Молодой человек проявлял недвусмысленные знаки внимания и заметил, что за коллегой начал ухаживать второй режиссер фильма. Талас не мог сдержать своих эмоций, и на съемочной площадке воцарилась напряженная атмосфера. Казалось, что вот-вот разгорится серьезный конфликт. Однако группа пригласила сестру юного актера, которая немного остудила его пыл, и громкого скандала удалось избежать.