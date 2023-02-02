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Красотка похудела на 20 килограммов: стать топ-моделью помог один продукт

2 февраля 2023 15:30
Красотка похудела на 20 килограммов: стать топ-моделью помог один продукт

Рецепт прост и доступен каждому.

Жизнь топовых моделей лишь со стороны кажется сказкой. На самом деле девушкам приходится себя изнурять и во всем себе отказывать во имя красоты. Об этом отлично знает модель Сабина Лобова, которой пришлось сбросить 20 килограммов.

В школьные годы девушка не отличалась стройностью. У нее были приличные формы, а вес составлял 70 килограммов при росте 170 сантиметров. Сабина не планировала становиться моделью, хотя она с детства посещала местную подиум-школу. Девушка готовилась к поступлению в медицинский. Но судьба распорядилась иначе.

Красотка похудела на 20 килограммов: стать топ-моделью помог один продукт

Как-то Лобова отправилась в магазин одежды и увидела, что все вещи плохо на ней сидят. Тогда девушка решила, что пора худеть. Она плотно «подсела» на гречку, которую сочетала с огурцом, также в постоянное меню вошел куриный бульон. Сабина полностью исключила из рациона мучное, сладкое и жареное. Благодаря гречневой диете Лобовой удалось сбросить 20 килограммов.

Постройневшая Сабина решила попробовать себя в модельном бизнесе, и в этом ей сопутствовал невероятный успех. Она открывала показ Виктории Бекхэм в Нью-Йорке, сотрудничала с Gucci и Calvin Klein, а также появлялась на обложках Vogue.

Фото: Соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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