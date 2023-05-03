Красотка «подсела» на пластику 20 лет назад: сегодня при виде нее вы испытаете шок

Пластические хирурги творят настоящую магию и благодаря мастерству рук помогают людям избавиться от своих комплексов и недостатков, которые значительно усложняют обычную жизнь. Но некоторые пациенты злоупотребляют этими процедурами, из-за чего становятся фриками.

В их число попала и Анель Перальта Лучано. Девушка начала свою трансформацию еще в 14 лет, когда надела тугой утягивающей корсет, который сделал ее талию неестественно тонкой. А спустя 8 лет красавица отважилась на первую операцию и увеличила грудь. Пышный бюст в последствии начал обвисать, но модель еще раз легла под нож хирурга.

С тех пор она никак не может отказаться от пластики, а ее внешность на протяжении 20 лет непрерывно меняется. Анель увеличила ягодицы, губы и скорректировала овал лица. Фигура женщины шокирует пользователей, которые считают такие формы слишком искусственными и малопривлекательными. Но, несмотря на критику, модель не планирует останавливаться.