Красотка отвергла звезду кинохита «Щит и меч»: последствия поражают

Еще в начале своей карьеры Виталий Коняев проявил себя как невероятно талантливый артист. Ему с легкостью удавались разноплановые роли, и даже второстепенные персонажи в его исполнении привлекали внимание зрителей. Актер появился в популярной военной драме «Щит и меч», в семейной картине «Белый флюгер» и во множестве телевизионных спектаклей.

В фильме «Чистое небо» ему не удалось заполучить ведущую роль. Однако его герой был влюблен в главную героиню. На экране ее воплотила обворожительная Нина Дробышева. По сценарию девушка холодно относилась к ухаживаниям поклонника и все-таки отвергла его. Но, к удивлению коллег, на площадке между артистами возникла настоящая симпатия.

После окончания съемок они сыграли свадьбу, и позже на свет появилась дочь Елена. Вместе с супругой Коняев прожил девять лет, но брак все же распался. Несмотря на то, что история любви закончилась печально, они смогли сохранить дружеские отношения.