Красотка из «Лучшего стрелка» превратилась в старушку: она пережила кошмар наяву

В 1986 году на мировые экраны вышел фильм «Лучший стрелок», моментально сделавший настоящими суперзвездами молодых Тома Круза и Вэла Килмера. Но не только они в картине привлекали внимание зрителей. Многие запомнили ослепительную блондинку Шарлотту в исполнении Келли МакГиллис.

Глядя на красавицу Шарлотту, никто не мог предположить, что в ее жизни произошла трагедия. За несколько лет до съемок фильма, в 1982 году, на Келли напали в ее собственном доме. Девушку изнасиловали двое афроамериканцев.

После этого случая актриса впала в депрессию, пытаясь заглушить душевные раны с помощью спиртного и медикаментов. Не помогла даже психотерапия. Лекарством для актрисы стала карьера в кино и на телевидении.

Отношения с мужчинами Келли больше так и не завела, а позже и вовсе объявила, что она лесбиянка. Но роман с барменшей Мелани Лейс не продлился больше пары лет. Возможно, причиной этого стало то, что Келли довольно сильно запустила собственную внешность и сейчас выглядит уставшей от жизни старушкой.