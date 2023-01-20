Красотка из «Интервью с вампиром» сильно сдала за 29 лет: «Стара как дедов валенок»
Необычная внешность девушки полюбилась многим режиссерам.
Актриса Индра Ове родилась в семье выходца из Тринидада и Тобаго. Поэтому для европейских и американских зрителей ее нетипичная красота была необычайно притягательной и запоминающейся. И все-таки, девушка поражала не только своей экзотичной внешностью, но и безоговорочным талантом.
Режиссеры мечтали заполучить эту артистку в свои проекты, и сегодня в ее фильмографии есть одни из лучших картин западного кинематографа. К примеру, она может похвастаться ролями в «Пятом элементе», «Обители зла» и популярной драме «Интервью с вампиром».
Однако теперь Индра уже не отличается привлекательной внешностью. На лице женщины много морщин, а излишняя худоба лишь подчеркивает возраст и состарившуюся кожу.
«Стара как дедов валенок», «Такая была красивая, и что стало», «Старость не радость», — заключили пользователи.