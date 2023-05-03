Красотка из «Индианы Джонса» вытянула счастливый билет: только взгляните на ее мужа

Некоторые актрисы мечтают выйти замуж за режиссера в надежде, что никогда не останутся без работы. Но с Кейт Кэпшоу все произошло иначе.

Она с самого детства мечтала сниматься в фильмах и усердно работала ради своей цели. В итоге все ее старания принесли плоды, и она получила роль в приключенческом боевике «Индиана Джонс и Храм судьбы». Привлекательная блондинка с копной кудрявых волос понравилась зрителям и вполне могла бы добиться значимых высот в индустрии кино.

Однако во время работы над культовой картиной девушка влюбилась в Стивена Спилберга. Знаменитый режиссер тоже не смог устоять перед сногсшибательной красавицей, а позже они узаконили свои отношения. Под влиянием постановщика Кейт приняла иудаизм и окончательно отказалась от актерской карьеры. Женщина посвятила все свое время большой семье, ведь вместе с мужем она воспитывает семерых детей. Кэпшоу счастлива и даже сегодня выглядит прекрасно.