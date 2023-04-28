Красотка из «Дома-2» вышла замуж за миллионера: сегодня ее не узнать (фото)

Не всем участникам проекта «Дом-2» удается построить во время шоу крепкие и доверительные отношения. Анастасии Лисовой не повезло, и роман с Никитой Кузнецовым принес ей больше разочарования, чем радости.

Но девушка смогла встретить свою вторую половинку за пределами телестройки. С бизнесменом Михаилом Шахиджановым она познакомилась во время съемок клипа. Миллионер оказался старше красавицы на 21 год, но такая значимая разница в возрасте не смутила двух влюбленных. Вскоре они сыграли свадьбу и теперь воспитывают двух дочек.

Но поклонники Анастасии уже не узнают в ней ту привлекательную девушку с миловидной внешностью. Она сделала ринопластику и увеличила губы из-за чего теперь ее невозможно отличить от сотен таких же красавиц в соцсетях. А на некоторых личных фотографиях Лисова кажется подписчикам очень замученной и уставшей. Она пытается самостоятельно зарабатывать, и похоже, что стресс заметно отражается на ее лице.