Красотка из 80-х стала звездой эпохи: сегодня на нее больно смотреть (фото)

Многие признанные красавицы с годами теряют не только свои позиции, но и былую привлекательность. Это произошло с Келли ЛеБрок, которая когда-то была мировым секс-символом.

Свою карьеру будущая звезда начала с модельного бизнеса. Вскоре Келли стала постигать азы актерства и совмещала это ремесло с основной работой. Позднее ЛеБрок удалось «урвать» заметные роли в кино, сделавшие ее звездой 80-х.

Самой известной работой роскошной красавицы Келли стал фильм «Женщина в красном», где она предстала в ошеломляющих нарядах. Именно такой она и осталась в памяти своих поклонников. Кроме того, Келли снялась в нашумевшем сериале «Чудеса науки».

К сожалению, с годами ЛеБрок растеряла свою сексуальность. Сегодня в 62-летней актрисе не узнать ту сексапильную брюнетку, теперь она похожа на карикатуру. Келли явно перестаралась с пластикой: ее лицо выглядит искусственным, а губы — слишком надутыми. Все попытки ЛеБрок обмануть возраст оказались провальными.