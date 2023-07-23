«Красотка» годами жила в тени чужой славы: куда пропал ее изуродованный брат-актер

Джулия Робертс стала суперзвездой после выхода мелодрамы «Красотка». Успех фильма обеспечил актрисе путевку в мир большого кино. И по сей день Робертс остается одной из главных звезд Голливуда.

Сегодня уже мало кто вспомнит те времена, когда Джулия пребывала в тени своего старшего брата. Эрик Робертс начал сниматься в кино еще в конце 70-х, а к середине 80-х он стал настоящей кинозвездой. Популярность ему принесла лента Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», в которой также снялся Джон Войт, отец Анджелины Джоли. В конце 80-х Эрику доставались исключительно главные роли в голливудских картинах.

Однако актер едва не поставил крест на своей карьере из-за аварии. Его лицо серьезно пострадало, и пришлось проводить ряд операций. К счастью, Робертс смог вернуться в кино. Но беда пришла с другой стороны. После успеха «Красотки» об актере резко забыли. Младшая сестра затмила его по всем фронтам, и теперь он оказался в ее тени. Актер стал просто «братом той самой Робертс».

Сегодня 67-летний Эрик по-прежнему играет в кино, но ему достаются малозаметные роли. От былой востребованности Робертса, как и от его привлекательности, ничего не осталось.