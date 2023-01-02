Красотка 90-х располнела до неузнаваемости: внешность Бриджит Фонды вызовет шок

Бриджит Фонда блистала на экранах в 80-х и 90-х. В то время она приняла участие в фильмах «Крестный отец 3», «Джеки Браун» и других, а поклонники восхваляли не только ее талант, но и красоту. В начале 2000-х же артистка неожиданно пропала не только с экранов, но и из поля зрения публики.

Фонда решила сконцентрироваться на своей семье. В 2003 году она стала женой музыканта Дэнни Эльфмана и с тех пор ни разу не снималась в кино. Последний же ее выход в свет случился в 2009 году, когда она посетила премьеру «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино.

В течение 13 лет поклонники не догадывались, что происходит в жизни звезды экрана. Однако не так давно папарацци удалось заснять артистку во время прогулки в Калифорнии. Как оказалось, прошедшие годы заметно сказались на внешности Фонды. Она больше не может похвастаться стройной фигурой, полностью отказалась от макияжа и даже не красит волосы, которые давно стали седыми. По мнению пользователей Сети, артистка выглядит как совершенно другой человек, а отсутствие карьеры весьма негативно на ней сказалось.