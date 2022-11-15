Красота ускользает сквозь пальцы: женщины этих знаков Зодиака быстро стареют

Считается, что спрашивать у женщины, сколько ей лет, как минимум неприлично. Так же как и пытаться вслух определить возраст собеседницы - даже если она сама предложила поиграть в “угадайку”, лучше ускользнуть под благовидным предлогом, иначе можно попасть в крайне неловкую ситуацию. Хорошо, если вы назвали цифру ниже реального возраста дамы - однако если все произошло с точностью до наоборот, вы станете ее злейшим врагом. Некоторые женщины выглядят старше своих сверстниц - и, как утверждают астрологи, это напрямую связано с их знаком зодиака. Представительницы некоторых знаков теряют свою молодость и красоту быстрее, чем соседки по гороскопу.

Рак

Представительницы водного знака настолько глубоко погружены в хлопоты по дому и заботы о муже и детях, что порой забывают о самих себе.

Женщина-Рак целиком и полностью посвящает себя своим близким, поэтому на походы к косметологу или по меньшей мере на домашние уходовые процедуры у нее не остается времени.

В результате еще в молодом возрасте она может выглядеть гораздо старше своих лет. Поэтому астрологи советуют Раку не забрасывать себя, регулярно заниматься спортом и посещать салоны красоты - в этом случае они сохранят молодость надолго.

Дева

“Не родись красивой, а родись умной”, - внушали мамы маленьким Девам. А те, словно губка, впитывали эту мудрость и делали ее своим девизом по жизни.

Уроженки земного знака действительно куда больше сосредоточены на внутреннем содержании, чем на внешности - они усердно учатся чему-то новому, ходят на всевозможные “умные” курсы и мастер-классы, но забывают уделять хотя бы минимум внимания своей красоте.

Специалисты в сфере астрологии советуют Девам совместить приятное с полезным и записаться на тренинги по уходу за собой.

Козерог

Женщина-Козерог настолько серьезная и правильная бизнесвумен, что порой окружающим кажется, что она родилась на свет со знанием трех языков и деловой хваткой.

Представительница этого земного знака с детства с головой погружена в учебу, потом в работу, соответственно, думать о своей внешности и стиле ей особенно некогда.

А когда у дамы-Козерога появляется достаточно средств, чтобы отвлечься от офисных дел и посвятить время себе, ей кажется, что пора молодости давно миновала и нужно махнуть на себя рукой. Как бы не так - астрологи советуют ей не забывать о себе в любом возрасте.