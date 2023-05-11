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Красота сыграла злую шутку: что не так со звездой кинохита «По семейным обстоятельствам»

11 мая 2023 08:45
Красота сыграла злую шутку: что не так со звездой кинохита «По семейным обстоятельствам»

После этого она приняла твердое решение.

Привлекательная внешность и актерский талант позволили Марине Дюжевой сниматься в драматических, исторических и комедийных картинах. А прославилась она благодаря роли Лиды в фильме «По семейным обстоятельствам».

Однако у ее популярности и невероятной красоты была обратная сторона. Артистку постоянно узнавали в общественных местах, что сильно усложняло ей жизнь. И порой поклонники переходили все допустимые границы приличия.

К примеру, был случай, когда Марину Михайловну узнали в бане. Одна любительница кино заприметила красавицу-актрису и не смогла сдержать своего удивления. Женщину можно понять, ведь, скорее всего, она впервые увидела такую известную личность, да еще и в неглиже. Тем не менее ее поведение оставляло желать лучшего. Дама громко прокричала: «Это знаменитая звезда!» Посетители сразу обратили внимание на артистку, и в этот момент она твердо решила больше не посещать общественные сауны.

Фото: Кадры из фильма «По семейным обстоятельствам» (1977)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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