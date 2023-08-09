Красота стала проклятием: Самохина по жуткой причине не дожила даже до 50 лет

Анна Самохина стала жертвой собственной привлекательности. Звание секс-символа российского кино принесло знаменитости одни несчастья.

Как бы ни старалась актриса, но оставаться той красоткой, которую зрители увидели и полюбили в фильме «Узник замка Иф», она не могла. Ради сохранения молодости, стройности и красоты Самохина шла на любые меры, не думая о последствиях.

Знаменитость постоянно сидела на диетах. Доходило до того, что она питалась исключительно кофе. Кроме того, Самохина делала пластику, обращалась за помощью к косметологам. И, по слухам, колола стволовые клетки.

Результат оказался плачевным. Здоровье артистки было сильно подорвано. Врачи обнаружили у нее рак желудка. Звезда экрана самоотверженно боролась со страшной болезнью, но оказалась бессильна. В 47 лет Самохина ушла из жизни, что стало большим потрясением для ее близких, поклонников и коллег.