Красота советской актрисы впечатляла даже американцев: сейчас ее секс-символом не назовешь

Наталья Лапина быстро стала звездой на родине. Обычная девочка из Горького мечтала о лучшей жизни, и удача оказалась на ее стороне. Вскоре талантливой актрисой заинтересовались в Голливуде.

Артистка была настолько очаровательна, что ее быстро прозвали русской Мэрилин Монро. Уехав за рубеж, Лапина не ошиблась. Ей удалось построить успешную карьеру. В настоящее время знаменитость проживает в Лос-Анджелесе, где занимается музыкой.

Но есть и печальные новости. В молодости Лапина впечатляла всех своей красотой, но с годами от нее ничего не осталось. Артистке 59 лет, и она отчаянно пытается молодиться. Но пластические операции не дали ожидаемого результата.

Сегодня ни у кого язык не повернется назвать Лапину секс-символом. Лицо постаревшей актрисы стало одутловатым, а губы — непропорционально широкими и большими.