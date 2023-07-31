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Красота советской актрисы впечатляла даже американцев: сейчас ее секс-символом не назовешь

31 июля 2023 15:45
Красота советской актрисы впечатляла даже американцев: сейчас ее секс-символом не назовешь

Пластика оказалась бессильна.

Наталья Лапина быстро стала звездой на родине. Обычная девочка из Горького мечтала о лучшей жизни, и удача оказалась на ее стороне. Вскоре талантливой актрисой заинтересовались в Голливуде.

Артистка была настолько очаровательна, что ее быстро прозвали русской Мэрилин Монро. Уехав за рубеж, Лапина не ошиблась. Ей удалось построить успешную карьеру. В настоящее время знаменитость проживает в Лос-Анджелесе, где занимается музыкой.

Но есть и печальные новости. В молодости Лапина впечатляла всех своей красотой, но с годами от нее ничего не осталось. Артистке 59 лет, и она отчаянно пытается молодиться. Но пластические операции не дали ожидаемого результата.

Сегодня ни у кого язык не повернется назвать Лапину секс-символом. Лицо постаревшей актрисы стало одутловатым, а губы — непропорционально широкими и большими.

Красота советской актрисы впечатляла даже американцев: сейчас ее секс-символом не назовешь
Фото: Кадр из фильма "Дон Сезар де Базан" 1989 ,кадр из программы "Пусть говорят"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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